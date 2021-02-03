Новый каналG.spaceШОУМАНИЯБез пластических операций: Оля Цибульская показала, как легко увеличить грудь

Без пластических операций: Оля Цибульская показала, как легко увеличить грудь

Оля Цибульская показала, как легко увеличить грудь

Артистка поделилась «рецептом» пышного декольте

Украинская певица очень любит эпатировать публику, а потому не устает удивлять своих поклонников и подписчиков в Instagram. Недавно исполнительница поделилась с пидписотою крутым лайфхак по увеличению груди в домашних условиях. Оля заверила, что сама постоянно пользуется им, чтобы не тратиться на пластическую операцию.

В видеоинструкции Цибульская продемонстрировала как увеличить грудь с помощью подручных средств. Она взяла две салфетки и подложила себе под грудь в корсете.

– Когда нет денег на Эдгара Каминского, – пошутила в видео Оля Цибульская.

Вот так за несколько секунд можно с двоечки сделать уверенную троечку!

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