Новый каналG.spaceШОУМАНИЯМеган Маркл убрала свое имя из свидетельства о рождении сына. В чем причина?

Меган Маркл убрала свое имя из свидетельства о рождении сына. В чем причина?

Меган Маркл убрала свое имя из свидетельства о рождении сына. В чем причина?

Эксперты назвали этот случай беспрецедентным

Недавно стало известно, что Меган Маркл убрала свое имя – Рэйчел Меган – из свидетельства о рождении своего сына Арчи. Об этом сообщило издание The Sun.

Как выяснилось, теперь в графе «мать» написано «Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекском». Меган Маркл объяснила, что такое решение было продиктовано правилами Дворца.

– Изменение в государственных документах в 2019 году было принято Дворцом, что подтверждается документами высокопоставленных официальных лиц. Герцог и герцогиня Сассекском не требовали этого, – сообщил представитель Меган.

Фото: Getty Images

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