Энн Хэтэуэй и Джаред Лето снимутся в новом сериале

Голливудские актеры сыграют влюбленную пару

Сервис Apple TV + запускает в работу мини-сериал «WeCrashed» с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй в главных ролях.

Новый проект будет рассказывать о событиях, произошедших в компании WeWork, которая предоставляла недвижимость для различных компаний. В 2019 выяснилось, что WeWork понесла огромные убытки. Поэтому основатель и директор компании Адама Неймана вынужден был уйти в отставку.

Сериал будет состоять из восьми серий. Известно, что Джаред Лето и Энн Хэтэуэй выступят также в роли продюсеров проекта. Дата премьеры пока не сообщается.

Фото: Getty Images

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