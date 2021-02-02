Звездный каст: Энн Хэтэуэй и Джаред Лето снимутся в новом сериале
Голливудские актеры сыграют влюбленную пару
Сервис Apple TV + запускает в работу мини-сериал «WeCrashed» с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй в главных ролях.
Новый проект будет рассказывать о событиях, произошедших в компании WeWork, которая предоставляла недвижимость для различных компаний. В 2019 выяснилось, что WeWork понесла огромные убытки. Поэтому основатель и директор компании Адама Неймана вынужден был уйти в отставку.
Сериал будет состоять из восьми серий. Известно, что Джаред Лето и Энн Хэтэуэй выступят также в роли продюсеров проекта. Дата премьеры пока не сообщается.