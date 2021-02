Сара Джессика Паркер поделилась подробностями сюжета продолжения Секс в большом городе

Исполнительница роли Кэрри Брэдшоу рассказала, на чем сосредоточится сериал

Недавно стало известно, что создатели культового сериала «Секс в большом городе» снимут продолжение проекта. Известно, что новая история выйдет под названием «And Just Like That …» и будет насчитывать 10 серий по 30 минут. К своим ролям вернутся Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис, но без Ким Кэтролл. А вот подробности сериала не сообщались.

Но Сара Джессика Паркер решила смилостивиться над фанатами и подогрела интригу, рассказав первые детали сюжета продолжения «Секс в большом городе». В интервью Vanity Fair звезда рассказала, что коронавирус станет частью сюжета. Актриса и продюсер обновленного сериала назвала пандемию новой реальности, в которой живут, в том числе, персонажи сериала.

– Интересно, какими они стали? Адаптировались к современным условиям? Ли они социальными сетями? Миранда и Шарлотта сейчас матери подростков: «Какая их жизни? Как сложилась жизнь Керри? Чем она занимается? Как все эти политические изменения повлияли на ее работу? Она все еще пишет колонку? Она написала еще книги? Или у нее есть подкаст? Что для нее сейчас мода? Как изменились или не изменились дружеские отношения и расширился ее круг общения? – заинтриговала Джессика Паркер.

