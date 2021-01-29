Настя Каменских – Почуття: смотреть онлайн премьеру клипа

Украинская певица Настя Каменских представила клип на новую украиноязычную песню «Почуття». Свой релиз артистка приурочила ко Дню всех влюбленных.

Смотреть премьеру клипа Настя Каменских – Почуття онлайн:

– Я счастлива, что росла в семье, где важны любовь, близость и благодарность друг другу. Поэтому мне так хотелось, чтобы песня прозвучала накануне Дня всех влюбленных, как знак благодарности моим родителям за те ценности, которые они мне привили. Любовь для женщины – лучшее украшение. Именно она окрыляет нас и дает бесконечное вдохновение. Такие чувства и эмоции – это те сокровища, те драгоценности, которые останутся с нами навсегда, где бы ни были, как бы мы ни жили, – сказала NK.

В клипе «Почуття» Настя Каменских показала свою маму Лидию. Вместе они воплотили невероятную нежность, которая присутствует в отношениях мамы и дочери. Также в видео NK снова примерила свое свадебное платье, которое все обсуждали во время ее свадьбы с репером Потапом. Режиссером клипа стал Леонид Колосовский.

– Я почувствовала себя так, будто только вчера стояла у алтаря и говорила «Да» мужчине, которого люблю. Мои родители чувствовали себя самыми счастливыми людьми. Это невероятные ощущения, которые навсегда останутся со мной, – говорит певица. – Сегодня становится ясно как никогда, что самые дорогие вещи в жизни – это не вещи вовсе. Но все же есть вещи, которые остаются символами, «маячками» на нашем пути, они напоминают о самом важном и сокровенном, – поделилась Настя Каменских.

Композиция «Почуття» войдет в новый альбом певицы, релиз которого запланирован на весну 2021 года.

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