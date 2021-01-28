Курьер: смотреть официальный трейлер

В сети Опубликован официальный трейлер фильма «Курьер» с Бенедикт Камбербэтч в главной роли.

Курьер – смотреть трейлер онлайн:

В фильме «Курьер» Бенедикт Камбербэтч сыграл обычного предпринимателя, который стал британским шпионом. Его отправили в Москву на разведку. Он должен был наладить контакт с советским информатором, полковником ГРУ Олегом Пеньковским, получить критически важную информацию и положить конец Карибском кризисе.

Картина основана на впечатляющей реальной истории. Режиссером выступил Доминик Кук. В фильме также снялись Рэйчел Броснахан, Джесси Бакли, Мераб Нинидзе и Ангус Райт. Премьера фильма «Курьер» запланирована на 19 марта 2021 года.

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