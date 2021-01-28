Показали Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы (ФОТО)

Авторы фильма «Спенсер» представили актрису в образе леди Ди

Новость о том, что именно Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в фильме «Спенсер» вызвала много хейта в адрес создателей проекта. Публика не верила во внешнее сходство актрисы с леди Ди и считала, что ей не удастся удачно сыграть такую ​​сложную героиню. Но мнение критиков изменилось после публикации первого фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы.

На снимке Кристен Стюарт появилась в красном костюме Chanel и черной шляпе с сеткой. Всех потрясла невероятная схожесть актрисы с королевой сердец. Теперь сторонники леди Ди еще с большим интересом ожидают премьеру фильма «Спенсер».

Кинокартина расскажет о событий последних рождественских каникул принцессы Дианы в загородной королевской резиденции. Именно тогда она приняла решение расстаться с принцем Чарльзом, потому что их брак никак не складывался.

«Мы хотели создать историю о личности и о том, как одна женщина каким-то образом решает никогда не становиться королевой», – пояснил режиссер фильма Пабло Ларраин.

Премьера фильма «Спенсер» запланирована на июнь 2021 года.

Фото: NEON

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