Rashel презентовала дебютный клип на бельгийском лейбле

Украинская певица Rashel выпустила новый клип в сотрудничестве с бельгийским лейблом.

Молодая украино-арабская певица Рашель Дауд на днях презентовала свой новый клип на песню Break Into. Видео вышло на официальном аккаунте бельгийского лейбла Fall-up recordings, с которым артистка недавно подписала контракт.

– Дейв (директор лейбла), сам нашёл меня в Instagram и предложил работать вместе. Сказал, что ему понравилось мое творчество и он хотел бы продвигать меня в Европе. У него молодой лейбл, который работает с артистами разных жанров от поп до EDM. У нас было несколько совместных созвонов с командой, после которых мы подписали контракт. И вот уже Break Into можно услышать на европейских радиостанциях. Это удивительно!, – поделилась впечатлениями Рашель.

Кто такая Рашель Дауд?

Рашель Дауд – украино-арабская певица. Ранее сотрудничала с Надеждой Мейхер, которая занималась продюсированием артистки. С июня самостоятельно выпускает треки, слова к которым пишет Стас Шуринс, победитель Фабрики Звезд–3. С 2021 года подписана с бельгийским лейблом Fall-up recordings.

В ближайшее время певица также обещает порадовать публику премьерой новой композиции и первым сольным альбомом, выход которого планируется на весну этого года! Ждем 🙂

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