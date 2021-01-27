alyona alyona рассказала о неудачном тату

Звезда посоветовала тщательно выбирать мастера для татуировки

Украинский реперша alyona alyona поделилась историей своего неудачного тату, которое пришлось удалять. О своем опыте артистка рассказала в своем Instagram.

Как призналась сама alyona alyona, свою первую татуировку она подарила сама себе на 24-й день рождения. Девушка хотела сделать только один рисунок на своем теле, но все пошло не по плану.

– В Барышевского местного мастера. Мой знак зодиака близнецы, красивый, тонкими линиями, между лопатками. Хотела себе одну-единственную и все. Но случилось так, что она расплылась из-за неправильного выполнения работы, немного выпала и взялась рубцом, – написала артистка.

Звезда решила исправить ситуацию и набила рисунок в виде сосны поверх старого тату.

– Так началась моя история. Я хотела ее вывести лазером. Но мне объяснили, что рубец после вывода цвета останется все равно. И лучше просто сделать другое тату сверху. Поэтому я решила, что раз одну на всю жизнь не получилось, то буду бить столько хочу. Так появилось дерево долголетия этаж знака зодиака, – рассказала звезда.

Затем alyona alyona решила увековечить название своего первого популярного трека и набила рыбку. Но на этом тату-история не закончилась.

– Я увидела у одной девочки из Латинской Америки тату между грудей – соцветия. И подумала, что с моей формой груди будет круто сделать тоже что-то там. Так я сделала себе … я называю это сухостой, кто-то – калиной или ягодами на ветке. Но мне очень нравится, – рассказывает alyona alyona.

В целом сейчас у реперши четыре тату.

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