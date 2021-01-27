Michelle Andrade вперше розповіла про свого бойфренда

Зірка привідкрила завісу особистого життя

Україно-болівійська співачка Michelle Andrade зізналася, що її серце не вільне і вона зустрічається з хлопцем. Артистка вперше поділилася подробицями свого любовного життя. Розговорити дівчину вдалося реперам Потапу та Позитиву у проекті 2POPODCAST.

– Мій хлопець знає більше, ніж подружка та мама. Він мій друг в першу чергу. Всі проблеми вирішуються в парі. Це ж круто, коли творча людина закохана, тому що вона більше творить, по-іншому себе відчуває, — розповіла співачка.

Michelle визнає, що по-справжньому закохана. Але деталей про свого бойфренда відкривати не готова. Навіть ім’я свого обранця дівчина воліє залишити в таємниці.

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