«Мій хлопець знає більше, ніж подружка та мама»: Michelle Andrade вперше розповіла про свого бойфренда
Зірка привідкрила завісу особистого життя
Україно-болівійська співачка Michelle Andrade зізналася, що її серце не вільне і вона зустрічається з хлопцем. Артистка вперше поділилася подробицями свого любовного життя. Розговорити дівчину вдалося реперам Потапу та Позитиву у проекті 2POPODCAST.
– Мій хлопець знає більше, ніж подружка та мама. Він мій друг в першу чергу. Всі проблеми вирішуються в парі. Це ж круто, коли творча людина закохана, тому що вона більше творить, по-іншому себе відчуває, — розповіла співачка.
Michelle визнає, що по-справжньому закохана. Але деталей про свого бойфренда відкривати не готова. Навіть ім’я свого обранця дівчина воліє залишити в таємниці.
Читай також:
Дженніфер Лопес розповіла про свій перший поцілунок з Меттью Макконехі (ФОТО)
Правда розкриється: Hulu випустить документальний фільм про Брітні Спірс