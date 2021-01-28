По Великому Гэтсби снимут сериал

Участие в разработке примет правнучка Фрэнсиса Скотта Фицджеральда

Студия A + E Studios запустила в производство сериал по роману «Великий Гэтсби» писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Культовая история о безудержной силе любви и несправедливости судьбы станет многосерийной. Именно сейчас в работу проект решил запустить сценарист Майкл Херст, который считает, что когда Америка ищет способы «найти себя», сюжет приобретает особую актуальность.

Эта адаптация №Великого Гэтсби »находилась в разработке уже около трех лет, но только сейчас авторы получили финансирование. Специальным консультантом сериала станет правнучка Фрэнсиса Скотта Фицджеральда – Блейк Хазард. Дата премьеры пока неизвестна.

Читай также:

«Взялась рубцом»: alyona alyona рассказала о неудачном тату

«Мой парень знает больше, чем подружка и мама»: Michelle Andrade впервые рассказала о своем бойфренда