Michelle Andrade впервые рассказала о своем бойфренда



Звезда приоткрыла завесу личной жизни

Украина-боливийские певица Michelle Andrade призналась, что ее сердце не свободно и она встречается с парнем. Артистка впервые поделилась подробностями своей любовной жизни. Разговорить девушку удалось рэпера Потапа и Позитива в проекте 2POPODCAST.

– Мой парень знает больше, чем подружка и мама. Он мой друг в первую очередь. Все проблемы решаются в паре. Это же круто, когда творческий человек влюблен, потому что она больше создает, по-другому себя чувствует, – рассказала певица.

Michelle признает, что по-настоящему влюблена. Но деталей о своего бойфренда открывать не готова. Даже имя своего избранника девушка предпочитает оставить в тайне.

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