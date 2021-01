Hulu выпустит документальный фильм о Бритни Спирс

В фильме расскажут о сложной жизни селебрити

С лета 2020 фанаты американской певицы Бритни Спирс начали замечать странности в его поведении в социальных сетях. Поклонники заподозрили, что звезда посылает сокрытии просьбы о помощи, потому что ее жизнью распоряжается кто-то ее отец Джейми Пирс. Чтобы помочь своей любимице, фанаты запустили движение в социальных сетях #FreeBritney. Их цель – отозвать опекунство над Бритни Спирс.

Эта история настолько потрясла общественность, что ею заинтересовалось издание The New York Times. Они предложив снять документальный фильм Framing Britney Spears. И стиримнговий сервис Hulu согласились его показать.

