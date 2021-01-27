Дженнифер Лопес рассказала о своем первом поцелуе с Мэттью Макконехи (ФОТО)

Звезда вспомнила момент из совместного с актером фильма

В этом году фильма «Свадебный переполох» с Дженнифер Лопес в главной роли исполняется 20 лет. По случаю годовщины выхода ленты звезда решили вспомнить, как она впервые поцеловалась с партнером по фильму Мэттью Макконехи. Понастальгуваты звезды решили вместе в совместном прямом эфире в Instagram.

Джей Ло рассказала историю о том, как они с Мэттью впервые поцеловались. Оказалось, что все было очень даже романтично, но необычно. Дженнифер Лопес поразило поведение Макконехи в сцене с поцелуем.

– Ты помнишь ту сцену, когда собирался поцеловать меня? Я помню, как ты сказал мне: «Мисс Лопес, я сейчас тебя поцелую». И я ответила: «Хорошо, давай сделаем это. Давай начнем», – поделилась Джей Ло.

На эту историю Мэттью Макконехи ответил комплиментом в адрес парнтеркы по фильму. Он признался, что был поражен целеустремленностью и отдача Джей Ло, которая самостоятельно выполняла довольно экстремальные трюки, после одного из которых даже получила травму ноги.

Фото: Getty Images

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