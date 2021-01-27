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Милла Йовович пригласила зрителей Нового канала на фильм «Охотник на монстров»

Милла Йовович пригласила зрителей Нового канала на фильм Охотник на монстров

Звезда снялась в новом боевике своего мужа режиссера Пола Уильяма Скотта Андерсона

Голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович передала видеопривет зрителям Нового! В социальных сетях канала опубликовано ролик, в котором селебрити приглашает в кино на фильм «Охотник на монстров». Звезда лично обратилась к подписчиков и призвала заценить ее новую работу.

Фильм «Охотник на монстров» основывается на одноименной серии видеоигр. Он рассказывает о военном подразделение ООН, попадает через портал в другое измерение. Там люди борются против огромных монстров. Теперь шесть военных-рейнджеров должны объединиться с местными, чтобы защитить портал и Землю от нашествия монстров. В боевике Милла Йовович сыграла роль Натальи Артемиды, рейнджеркы армии США и члена военного команды ООН. Режиссером и сценаристом выступил человек Миллы – Пол Уильям Скотт Андерсон.


– Я провела много времени и исследований, чтобы зритель верил Артемиде, когда видеть ее на экране. Я даже подружилась с одной из 18 в мире женщин-рейнджеров, которая впоследствии присоединилась к команде и стала нашей консультантка. Думаю, зрителям понравится Артемида, – рассказала Милла Йовович.

Не пропусти фильм «Охотник на монстров» с 28 января в кинотеатрах Украины

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