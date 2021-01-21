Премьера фильма Охотник на монстров: Интервью с мужем Милы Йовович, режиссером Полом Уильямом Андерсоном

Трепещите фанаты культовой серии видеоигр «Monster Hunter», ведь уже 28 января на экраны выходит новый фэнтезийный боевик по ее мотивам – «Охотник на монстров». Главной звездой фильма стала американская актриса украинского происхождения Мила Йовович. А ее муж Пол Уильям Андерсон, один из самых преданных поклонников видеоигры, выступил сценаристом и режиссером ленты.

Фильм «Охотник на монстров» рассказывает о военном подразделении ООН, которое через портал попадает в другое измерение. Там люди борются против огромных монстров. Теперь шесть военных-рейнджеров должны объединиться с местными, чтобы защитить портал и Землю от нашествия монстров.

Новому каналу эксклюзивно удалось пообщаться с режиссером боевика «Охотник на монстров» Полом Уильямом Скотт Андерсоном. О том, как приглашали фанатов на съемки и как работалось с женой Милой Йовович, читай в нашем материале.

– Пол, какой была реакция создателей видеоигр «Monster Hunter», когда ты предложил им сделать из нее одноименный фильм?

– Я начал говорить об этом с ними десять лет назад. Поэтому они были полностью за и проявляли большой интерес. А потом, когда мы уже начали снимать фильм, очень увлеклись. Ведь мы воплотили в реальность крутые костюмы и оружие, а также оживили всех персонажей, которых они создали. Я думаю, что больше всего они были поражены, когда я начал показывать им монстров. Ведь когда ты снимаешь фильм, можешь сделать более точные версии существ, очень подробные, чем когда работаешь с разработчиком видеоигр. Поэтому я думаю, что они были по-настоящему счастливы, когда увидели, как монстры оживали. Мы с ними работали очень трудно, чтобы существа выглядели и звучали точно так же, как в игре, просто были более крупными, скользкими, их усовершенствованными версиями. Чтобы все затаили дыхание, увидев их на экране IMAX, надеюсь.

– Кто твой любимый монстр? Почему?

– В этом фильме – нерсиллы. Потому что они выглядят по-настоящему страшно, жутко. И такие странные создания. Думаю, что многие люди боятся пауков. Это один из тех страхов, с которыми мы рождаемся. И именно потому, что они напоминают гигантских пауков, нерсиллы триггерят этот страх. А еще имеют совершенно новый уровень непривлекательности. У них есть экзоскелет, весь в черной слизи, они смотрят в темноту. Обожаю их, они классные!

– Ты сам большой фанат игры. Возможно, думал о том, чтобы пригласить других фанатов на съемки?

– На съемках были фанаты игры. Но было сложно приглашать людей. Ведь мы снимали посреди ничего. В игре есть эти удивительные пейзажи, которые мы хотели воспроизвести. И нам удалось найти такие же на Земле. Но они находились очень далеко. Много мест, где мы снимали, располагались за сотни километров от ближайшего поселения. Актеры и съемочная команда жили в палаточных городках посреди ничего. Там не было ни интернета, ни телефонной связи. Поэтому это была не самая легкая съемка, чтобы ее могли посетить гости.

– Одну из главных ролей в фильме «Охотник на монстров» сыграла твоя жена Мила Йовович. Для вас это уже не первый опыт работы вместе. Сложно работать над фильмом с женой?

– Нет, не трудно. Мила прекрасный творческий партнер. Я думаю, что любому режиссеру посчастливилось бы работать с ней. Она действительно отдает всю себя в фильме. Мы снимали по-настоящему напряженные экшн-сцены в отдаленных уголках мира. Но, несмотря на это, она была очень предана процессу. И сделала мою работу легкой (улыбается).

– Как я видела, фильм имеет открытый финал. Неужели это означает, что нам следует ждать продолжения?

– Я подумал, что открытая концовка будет веселой. А продолжение зависит от того, насколько успешным будет этот фильм.

Video: Премьера фильма «Охотник на монстров»: Интервью с мужем Милы Йовович, режиссером Полом Уильямом Андерсоном. Эксклюзив! Новому каналу эксклюзивно удалось пообщаться с режиссером боевика Охотник на монстров Полом Уильямом Скотт Андерсоном

Не пропусти фильм «Охотник на монстров» с 28 января 2021 года в кинотеатрах Украины.

Автор: Тори Торн

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