Новый каналG.spaceШОУМАНИЯМимими дня: Никита Добрынин и Даша Квиткова впервые станут родителями (ФОТО)

Мимими дня: Никита Добрынин и Даша Квиткова впервые станут родителями (ФОТО)

Никита Добрынин и Даша Квиткова впервые станут родителями (ФОТО)

Пара ожидает на пополнение в семье

Бейби-бум продолжается и в украинском шоу-бизнесе. Звездная пара шоу «Холостяк 9» Никита Добрынин и Даша Квиткова впервые станут родителями. Об этом сообщили сами влюбленные в своих Instagram.

Никита и Даша опубликовали одно и то же фото на пляже на Мальдивах. На нем аодружжя позирует в купальнике и плавках. Добрынин опустился на одно колено и целует округлившийся животик Квитковой.

«Четыре с половиной месяца назад умножила нашу любовь», – поделилась радостной новостью Даша Квиткова.

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