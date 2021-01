Джастин Тимберлейк подтвердил, что во второй раз стал отцом

Звезда рассекретил имя своего малыша

Еще летом прошлого года стало в западных СМИ появилась информация о том, что актер и певец Джастин Тимберлейк и его жена Джессика Бил во второй раз стали родителями. Теперь же можно официально сказать, что бэби-бум среди селебритис продолжается. Ведь слухи подтвердил сам молодой отец.

Во время онлайн-встречи на шоу Эллен ДеДженерес Джастин Тимберлейк официально прокомментировал пополнение в семье.

«Его зовут Финеас. Он потрясающий и невероятно милый. И никому не дает спать. Но мы в восторге от него. Мы очень счастливы и благодарны», – признался Джастин.

.@JTimberlake told me the name of his new baby! Don’t miss the full interview on my show tomorrow. pic.twitter.com/grBQ9sls0S

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 18, 2021