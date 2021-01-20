Новый каналG.spaceШОУМАНИЯТеперь официально: Джастин Тимберлейк подтвердил, что во второй раз стал отцом

Теперь официально: Джастин Тимберлейк подтвердил, что во второй раз стал отцом

Джастин Тимберлейк подтвердил, что во второй раз стал отцом

Звезда рассекретил имя своего малыша

Еще летом прошлого года стало в западных СМИ появилась информация о том, что актер и певец Джастин Тимберлейк и его жена Джессика Бил во второй раз стали родителями. Теперь же можно официально сказать, что бэби-бум среди селебритис продолжается. Ведь слухи подтвердил сам молодой отец.

Во время онлайн-встречи на шоу Эллен ДеДженерес Джастин Тимберлейк официально прокомментировал пополнение в семье.

«Его зовут Финеас. Он потрясающий и невероятно милый. И никому не дает спать. Но мы в восторге от него. Мы очень счастливы и благодарны», – признался Джастин.

Напомним, что Джастин Тимберлейк и Джессика Бил также вместе воспитывают пятилетнего сына Сайласа.

Фото: Getty Images

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