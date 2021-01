В сериале Секс в большом городе появятся две новые героини

Они заменят Саманту Джонс

Создатели культового сериала «Секса в большом городе» нашли замену сексуальной Саманте Джонс. Сценаристы планируют ввести двух новых героинь. Об этом пишет издание Daily Mail.

«Это просто смешно, что жизнь в таком многонациональном городе, как Нью-Йорк, изображалась исключительно глазами белых женщин. Саманта не вернется, но мы представим два новых персонажа – сильных и дерзких «цветных» женщин, которые помогут сделать шоу актуальным для нового поколения и более точно отразить мир, в котором мы живем», – сообщили инсайдеры.

Как выяснилось в продолжении под названием «And Just Like That …» к Керри, Шарлотты и Миранды присоединятся «сильная, влиятельная афроамериканка» и девушка азиатского происхождения. Продюсеры стремятся сделать шоу «таким же расово разнообразным и ярким, как сам Нью-Йорк».

