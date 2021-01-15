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Селена Гомес выпустила клип на первую песню на испанском

Селена Гомес выпустила клип на первую песню на испанском

Популярная исполнительница неоднократно признавалась, что мечтает записать несколько испаноязычных треков, и в 2021 году, наконец, смогла реализовать задуманное

Хотя сама Селена Гомес родом из Техаса, у исполнительницы есть мексиканские корни. И. чтобы отдать дань уважения истории своей семьи, Гомес записала трек De Una Vez на испанском языке и выпустила к нему клип. Название песни переводится как «Сразу»: «Это начало того, чем я так долго хотела заняться. Надеюсь, вы так же полюбите это, как и я», — написала певиц на своей страничке в Instagram.

Новая песня – это история самодостаточной девушки, которая рассталась с возлюбленным «раз и навсегда», и стала сильнее, чем была прежде. Многие фаны уверены, что трек посвящен экс-бойфренду Гомес – Джастину Биберу, разрыв с котором девушка переживала долго и болезненно.

Селена Гомес выпустила клип на первую песню на испанском

Фото: @selenagomez

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