Новый каналG.spaceШОУМАНИЯМила Йовович показала красавицу-дочь в общем фотосете для Vogue

Мила Йовович показала красавицу-дочь в общем фотосете для Vogue

Мила Йовович показала красавицу-дочь в общем фотосете для Vogue

Звезда продемонстрировала невероятную схожесть с кровушки

Голливудская актриса Мила Йовович снялась в интересной фотосессии для одного из зимних номеров популярного глянца Vogue Arabia. На снимках селебрити появилась вместе с 13-летней дочерью Эвер Габо Андерсон.

Стоит отметить, что звездная мама и дочь невероятно похожи. Для девочки это была дебютная фотосессия для известного глянца. Милла для фотоистории примеряла красивые и эффектные образы от Maison Margiela и JW Anderson. Фотографом выступил Грейг Свейлс.

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