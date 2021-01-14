Как разводятся Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози

Карантин внес коррективы формат рассмотрения дела по завершению брака знаменитостей

Из-за пандемии коронавируса и карантин многие привычные аспекты жизни перешли в формат онлайна. То же самое случилось и с одним из самых обсуждаемых разводов прошлого года. Речь идет о Мэри-Кейт Олсен и ее мужа Оливье Саркози, 51-летнего брата експрезидента Франции.

Теперь рассмотрение дела проходит в формате ZOOM-конференции. Кроме дизайнера и ее будущего бывшего, в онлайн-заседании приняли участие адвокаты сторон и представители суда. Супруги решили не ждать окончания пандемии и нашло альтернативу для ускорения процесса. Похоже, что знаменитая пара как можно скорее стремится получить статус эксов.

Фото: Getty Images

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