Новый каналG.spaceШОУМАНИЯОгненная страсть: Рианна показала соблазнительные фото в прозрачном белье

Огненная страсть: Рианна показала соблазнительные фото в прозрачном белье

Рианна показала соблазнительные фото в прозрачном белье

Звезда потрясла фанатов потрясающими формами

Американская певица Рианна представила коллекцию своего бренда белья ко Дню Святого Валентина. Селебрити сама стала главной моделью в рекламном кампейне, где показала свою подтянутую фигуру.

Рианна показала соблазнительные фото в прозрачном белье

Рианна показала соблазнительные фото в прозрачном белье

На фото Рири появилась в прозрачном белье красного цвета и аксессуарах из латекса. Кроме фото, певица также представила стильное видео. Ну как на это не смотреть ?!

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