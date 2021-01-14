Звезда «Хроник Нарнии» открыто признала себя квиром

Актриса Тильда Суинтон в интервью британскому VOGUE призналась, что ей всегда было непросто ассоциировать себя конкретным полом

60-летняя Тильда, наиболее известная зрителям своими ролями в серии фильмов «Хроники Нарнии» и «Доктор Стрендж», рассказала, что никогда не чувствовала себя девочкой в полной мере. «Для меня совершенно очевидно, что в моем случае квир* имеет отношение к чувствительности. Я всегда ощущала себя квиром. Я всегда была в поиске какого-то своего цирка квиров, и я нашла его. И обнаружив это, я поняла, что я, наконец, в своем мире», – призналась актриса в интервью.

Напомним, что Тильде Суинтон приходилось играть роли героев с неоднозначным гендером. Например, в фильме «Орландо» ее персонаж сначала представляется, как юноша, а затем оказывается девушкой. В «Константине» британская актриса и вовсе сыграла бесполого ангела Габриэля.

*Квир – общий термин для обозначения ЛГБТК +, то есть людей, которые не являются гетеросексуальными или цисгендерными.

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