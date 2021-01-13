Новый каналG.spaceШОУМАНИЯСоу свит: Эмма Робертс впервые показала фото новорожденного сына

Соу свит: Эмма Робертс впервые показала фото новорожденного сына

Эмма Робертс впервые показала фото новорожденного сына
Звезда представила малыша подписчикам

Недавно актриса Эмма Робертс стала мамой замечательного мальчика. А сегодня селебрити впервые показала крошечного сына в своих социальных сетях.

Эмма Робертс опубликовала фото вместе с малышом в Instagram и рассекретила его имя. На фото девушка позирует в персиковом минисукни и нежно держит малыша на руках.

«Спасибо 2020-м за одну правильную вещь ☀️ Наше яркий свет Родос Роберт Хедлунд», – подписала фото Эмма Робертс.

Фото: Getty Images

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