Новый каналG.spaceШОУМАНИЯМир между братьями: Принц Гарри и принц Уильям наконец помирились

Мир между братьями: Принц Гарри и принц Уильям наконец помирились

Принц Гарри и принц Уильям наконец помирились

Представители королевской семьи смогли восстановить дружеские отношения

Слухи о проблемах между принцем Гарри и принцем Уильямом стали одной из топовых тем для обсуждения, когда речь идет о британской монархии. Все уже привыкли, что братья особо не ладят. Но, как пишет издание Page Six, принц Гарри наконец помирился с братом, принцем Уильямом.

По сообщениям издания, за период новогодних праздников отношения между братьями заметно потеплели. Они регулярно звонили друг другу, чтобы поговорить, а также обменялись праздничными подарками. Сейчас принц Гарри и принц Уильям планируют встретиться, только откроют границы.

Фото: Getty Images

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