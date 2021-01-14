Та, чье имя нельзя называть: Энн Хэтэуэй попросила обращаться к ней по-другому
Звезда боится собственного имени
Голливудская актриса Энн Хэтэуэй попросила не называть ее по имени. Такое странное просьбу девушка озвучила в эфире шоу Джимми Фэллон и, когда ведущий спросил, как к ней обращаться. Тогда Хэтэуэй ответила: «Как угодно, только не Энн».
Оказалось, что звезда предпочитает более мягкой форме своего имени, а именно Энни. Мол официальная форма вызывает у нее страх и волнение, а все из-за детские травмы.
– Единственный человек, который называл меня Энн, – моя мать, и она делала это только тогда, когда по-настоящему злилась. Поэтому каждый раз, когда я выхожу на публику, и кто-то называет меня по имени, я думаю, что меня собираются кричать, – пояснила актриса.
«Неправильное» имя закрепилось за Хэтэуэй еще в начале ее карьеры. В 14 лет во время кастинга к ее первой рекламы девушку спросили об имени и она назвалась Энн. Но она хотела бы это изменить, потому попросила всех зрителей, обращаться к ней Энни.
Фото: Getty Images
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