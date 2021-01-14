Премьеру фильма «007: Не время умирать» снова перенесут

Новая часть бондианы выйдет не в апреле

Ожидаемую премьеру 2020 фильм «007: Не время умирать» снова перенесли. Фанаты ждали, что наконец-то смогут увидеть новый фильм о Джеймсе Бонде уже в апреле 2021, но нет.

Как сообщает издание Deadline со ссылкой на инсайдеров, премьеру фильма «007: Не время умирать» не покажут в апреле 2021 года. На больших экранах новую часть франшизы покажут не раньше осени этого года.

Причиной называют пандемии коронавируса, по которой кинотеатры не работают полноценно. Официально авторы бондианы слухи об изменении даты премьеры не комментируют.

Напомним, что это уже будет четвертая смена даты премьеры фильма «007: Не время умирать». Новая часть бондианы должна была выйти сначала в апреле 2020 года. Впоследствии премьеру перенесли на 12 ноября и 2 апреля 2021.

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