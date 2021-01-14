БEZ ОБМЕЖЕНЬ – «Поклянись. Поцелуй. Обними»: группа презентовали новую песню и клип в свой день рождения

Эта песня – о спектре эмоций, которые проживают люди в течение всей своей супружеской жизни

В честь 22-летия группы, команда решила сделать подарок поклонникам в виде новой работы под названием «Поклянись. Поцелуй. Обними», ведь именно поклонники является неотъемлемой частью БEZ ОБМЕЖЕНЬ и все эти годы были рядом.

Главными героями видеоработы на новую песню стали танцовщица Яна Цибульская (партнерша Сергея Танчинця на проекте «Танцы со звездами») и ее муж – Дмитрий Жук. Супружеская пара станцевала танец, в котором будто прожила различные эмоции: любовь, покой, ненависть, радость, разочарование. Также в видео снимается и фронтмен группы – Сергей Танчинец.

Клип, в котором нет места игре. Настоящие, истинные чувства. История, произошедшая между двумя влюбленными людьми, которую проживает абсолютно каждая пара.

– Нам было важно показать каждую эмоцию такой, как она есть, чтобы каждый, кто посмотрит клип – прожил ее вместе с нами. Кажется, у нас получилось, – делится эмоциями Яна Цибульская.

Возникла идея снять именно танец, поскольку Сергей Танчинец долгое время принимал участие в проекте «Танцы со звездами» и посвятил этому часть жизни. Весь спектр эмоций, описанный в новой песне, танцорам удалось очень удачно передать с помощью танца.

Режиссером видеоработы стал Владислав Разиховський.

– Мы собрали профессиональную команду для съемок клипа. Яна Цибульская и Дмитрий Жук танцевали на проекте. Яна была моей партнершей, а еще они являются мужем и женой. Для меня вообще не стоял вопрос, кого снимать в этом клипе. Все было очевидно. Мне хотелось в кадре видеть людей, которые действительно влюбленны друг в друга, которые будут искренними в своих эмоциях. У нас получилась очень чувственная работа, которой можно гордиться, – рассказывает Сергей Танчинец.

Слушайте и смотрите новую работу группы на YouTube канале БEZ ОБМЕЖЕНЬ!

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