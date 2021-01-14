Настя Каменских в прозрачном платье станцевала на берегу океана
Певица продолжает радовать подписчиков снимками и видео со своего отдыха на Мальдивах
На новогодние праздники NK вместе со своим супругом Потапом отправилась в отпуск на океанское побережье. Каждый день исполнительница постит солнечные фото с райских островов, меняя купальники один за одним.
Летнее настроение Настя транслирует через томные снимки на пляже, а на днях поделилась видео, на котором она танцует в полупрозрачном платье, надетом наверх купальника с черно-белым принтом.
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Фаны уже успели оценить этот пляжный образ певицы, отметив, что высокие бразилианы выгодно подчеркивают тонкую талию Насти.
А вот образ, в котором NK летела в самолете на острова, оставил у пользователей Instagram много вопросов. «А в самолете нынче в лифчике летают?», «Логика быть в топе но в маске?».
Фото: @kamenskux
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