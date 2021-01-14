Настя Каменских в прозрачном платье станцевала на берегу океана

Певица продолжает радовать подписчиков снимками и видео со своего отдыха на Мальдивах

На новогодние праздники NK вместе со своим супругом Потапом отправилась в отпуск на океанское побережье. Каждый день исполнительница постит солнечные фото с райских островов, меняя купальники один за одним.

Летнее настроение Настя транслирует через томные снимки на пляже, а на днях поделилась видео, на котором она танцует в полупрозрачном платье, надетом наверх купальника с черно-белым принтом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Фаны уже успели оценить этот пляжный образ певицы, отметив, что высокие бразилианы выгодно подчеркивают тонкую талию Насти.

А вот образ, в котором NK летела в самолете на острова, оставил у пользователей Instagram много вопросов. «А в самолете нынче в лифчике летают?», «Логика быть в топе но в маске?».

Фото: @kamenskux

В тему:

Соу свит: Эмма Робертс впервые показала фото новорожденного сына

Звезда «Хроник Нарнии» открыто признала себя квиром