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Netflix показал неудачные дубли со съемок «Леденящих душу приключений Сабрины»

Netflix показал неудачные дубли со съемок «Леденящих душу приключений Сабрины»

Вот уж кто точно умеет отрываться на съемочной площадке, так это Кирнан Шипка, сыгравшая главную роль, и Миранда Отто, которой досталась роль Зельды

31 декабря 2020 на стриминговой платформе Netflix вышли восемь серий четвертого сезона популярного сериала. Новость о том, что этот сезон «Сабрины» станет финальным, ранила поклонников в самое сердце, ведь они здорово успели привязаться к героям. Да и сюжетных линий, по мнению фанов, можно было еще много прописать… Но на данный момент четвертый сезон «Леденящих душу приключений Сабрины» считается последним, и в честь этого создатели проекта выпустили видео с неудачными дублями из 3 и 4 сезонов. Оно смешное и трогательное одновременно, и за эти три минуты становится понятно, насколько актеры успели за четыре года сдружиться.

Кстати, а вы знали, что Росс Линч, сыгравший Харви, и Джаз Синклер, сыгравшая Розалинду, в реальной жизни пара?

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Публикация от Jaz (@jaz_sinclair)

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