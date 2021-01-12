Netflix показал неудачные дубли со съемок «Леденящих душу приключений Сабрины»

Вот уж кто точно умеет отрываться на съемочной площадке, так это Кирнан Шипка, сыгравшая главную роль, и Миранда Отто, которой досталась роль Зельды

31 декабря 2020 на стриминговой платформе Netflix вышли восемь серий четвертого сезона популярного сериала. Новость о том, что этот сезон «Сабрины» станет финальным, ранила поклонников в самое сердце, ведь они здорово успели привязаться к героям. Да и сюжетных линий, по мнению фанов, можно было еще много прописать… Но на данный момент четвертый сезон «Леденящих душу приключений Сабрины» считается последним, и в честь этого создатели проекта выпустили видео с неудачными дублями из 3 и 4 сезонов. Оно смешное и трогательное одновременно, и за эти три минуты становится понятно, насколько актеры успели за четыре года сдружиться.

Кстати, а вы знали, что Росс Линч, сыгравший Харви, и Джаз Синклер, сыгравшая Розалинду, в реальной жизни пара?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jaz (@jaz_sinclair)

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