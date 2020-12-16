Оля Цибульская отметила 35-летие! Интересные факты о певице, которые известны далеко не всем

14 декабря день рождения отпраздновала главная «Киця» страны – певица и телеведущая Оля Цибульская. Звезде исполнилось 35 лет.

ТОП-35 интересных фактов про Олю Цибульскую, которые знают не все:

1. Свободно владеет испанским языком.

2. Победительница первой украинской «Фабрики Звезд».

3. Долгое время работала телеведущей в Будапеште (Венгрия).

4. Звездный краш – испанский актер Хавьер Бардем.

5. На сегодняшний день провела 704 свадьбы.

6. Слова и музыку ко всем своим песням Оля пишет сама.

7. Самый большой концертный страх – не выйти на сцену, когда ее объявят.

8. Познакомилась с DZIDZIO в старшей школе, оба пели на региональном концерте в Западной Украине.

9. Убеждена, что если прошлые жизни существуют, в каком из своих Оля была художницей Фридой Кало.

10. Не позволяет гримерам красить свои губы.

11. Обладательница рекорда за длинные музыкальные прямые эфиры на телевидении.

12. В 2020 году за месяц сбросила почти 15 кг.

13. Крупнейшая международная платформа новой музыки COLORS признала трек Оли Цибульской «Prosecco» одним из лучших релизов мире.

14. Если бы могла жить в фильме – выбрала бы фильм «Вики Кристина Барселона».

15. Первая украинская певица, получившая право на съемку видеоролика к официальному саундтрека мультфильма производства Warner Bros. Animation.

16. Зарегистрировано в Книге Рекордов Украины в категории «Швидкомовлення».

17. Больше всего Цибульская не любит караоке, шопинг и ждать.

18. Создала собственный парфюм body2body by Olia Cybulska.

19. В начале карьеры хотела взять псевдоним Рита Гарден.

20. Провела свою первую свадьбу в 7 классе.

21. Имеет две профильные высших образования. Оля закончила Киевскую академию эстрадного и циркового искусств и Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств.

22. Любимый завтрак – борщ.

23. Имеет опыт профессионального дубляжа для трех голливудских лент.

24. Запустила собственный YouTube-шоу – «БезпарОля».

25. Выпустила дебютный альбом в 2020 году, после 10 лет успешной музыкальной карьеры.

26. Замужем и имеет 5-летнего сына Нестора, но скрывает мужа от СМИ.

27. В разное время была лицом более 15 брендов с мировым именем.

28. Любимое место в мире – Барселона.

29. Зарегистрировала Павла Зиброва в Tinder.

30. Суммарное количество просмотров клипов Цыбульской на YouTube – почти 50000000.

31.Плануе издать книгу.

32. Запустила авторский онлайн-марафон об отношениях.

33. Среди главных источников вдохновения Оли: музыка Джорджа Бенсона, детский альбом с печатными фотографиями, размышления сына перед сном и сохранены sms

34. Написала первую песню, когда ей еще не было трех лет.

35. Главная «Киця» страны.

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