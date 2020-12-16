Оля Цибульская отметила 35-летие! Интересные факты о певице, которые известны далеко не всем
14 декабря день рождения отпраздновала главная «Киця» страны – певица и телеведущая Оля Цибульская. Звезде исполнилось 35 лет.
ТОП-35 интересных фактов про Олю Цибульскую, которые знают не все:
1. Свободно владеет испанским языком.
2. Победительница первой украинской «Фабрики Звезд».
3. Долгое время работала телеведущей в Будапеште (Венгрия).
4. Звездный краш – испанский актер Хавьер Бардем.
5. На сегодняшний день провела 704 свадьбы.
6. Слова и музыку ко всем своим песням Оля пишет сама.
7. Самый большой концертный страх – не выйти на сцену, когда ее объявят.
8. Познакомилась с DZIDZIO в старшей школе, оба пели на региональном концерте в Западной Украине.
9. Убеждена, что если прошлые жизни существуют, в каком из своих Оля была художницей Фридой Кало.
10. Не позволяет гримерам красить свои губы.
11. Обладательница рекорда за длинные музыкальные прямые эфиры на телевидении.
12. В 2020 году за месяц сбросила почти 15 кг.
13. Крупнейшая международная платформа новой музыки COLORS признала трек Оли Цибульской «Prosecco» одним из лучших релизов мире.
14. Если бы могла жить в фильме – выбрала бы фильм «Вики Кристина Барселона».
15. Первая украинская певица, получившая право на съемку видеоролика к официальному саундтрека мультфильма производства Warner Bros. Animation.
16. Зарегистрировано в Книге Рекордов Украины в категории «Швидкомовлення».
17. Больше всего Цибульская не любит караоке, шопинг и ждать.
18. Создала собственный парфюм body2body by Olia Cybulska.
19. В начале карьеры хотела взять псевдоним Рита Гарден.
20. Провела свою первую свадьбу в 7 классе.
21. Имеет две профильные высших образования. Оля закончила Киевскую академию эстрадного и циркового искусств и Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств.
22. Любимый завтрак – борщ.
23. Имеет опыт профессионального дубляжа для трех голливудских лент.
24. Запустила собственный YouTube-шоу – «БезпарОля».
25. Выпустила дебютный альбом в 2020 году, после 10 лет успешной музыкальной карьеры.
26. Замужем и имеет 5-летнего сына Нестора, но скрывает мужа от СМИ.
27. В разное время была лицом более 15 брендов с мировым именем.
28. Любимое место в мире – Барселона.
29. Зарегистрировала Павла Зиброва в Tinder.
30. Суммарное количество просмотров клипов Цыбульской на YouTube – почти 50000000.
31.Плануе издать книгу.
32. Запустила авторский онлайн-марафон об отношениях.
33. Среди главных источников вдохновения Оли: музыка Джорджа Бенсона, детский альбом с печатными фотографиями, размышления сына перед сном и сохранены sms
34. Написала первую песню, когда ей еще не было трех лет.
35. Главная «Киця» страны.
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