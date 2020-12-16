Принц Гаррі та Меган Маркл запускають свій подкаст на Spotify

Королівське подружжя підписало контракт з інтернет-сервісом

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл запускають власний подкаст на Spotify. Нещодавно стало відомо, що пара підписала контракт про випуск свого шоу.

Як повідомляють герцоги Сассекські, їхній подкаст буде присвячений людям та їхнім історіям. Адже своєю найбільшою пристрастю подружжя називає знайомства з новими людьми. Можливо, подкаст носитиме соціальний характер.

– Суть цього проекта – дати можливість висловити різні точки зору й почути різні голоси, які, можливо, ви раніше не чули, і знайти нашу загальну основу, – поділилися Меган і Гаррі.

Цікаво також і те, що пара тепер представлятиметься просто як Меган і Гаррі без своїх офіційних титулів. Скільки грошей за цей контракт отримає пара, не повідомляється.

А перший випуск подкасту вийде вже наприкінці грудня. Прослухати його можна буде безкоштовно на Spotify.

Фото: Getty Images

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