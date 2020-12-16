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16 грудня
Лана Дель Рей заручилася з хлопцем з додатку для знайомств
Зірка засвітила шикарну обручку
Американська співачка Лана Дель Рей може невдовзі вийти заміж. Західні ЗМІ подейкують, що селебріті заручилася з 31-річним співаком Клейтоном Джонсоном. У серпні цього року пара зустрілася у додатку для знайомств.
Чутки про те, що пара заручилася, поширилися після того, як фанати помітили велику обручку на безіменному пальці співачки на вечірньому шоу Джиммі Феллона.
Сама Лана Дель Рей новини про свої можливі заручини ніяк не коментує. Якщо це правда, то для зірки це буде перший шлюб. А от в статусі нареченої їй вже бути доводилося. У 2014 році зірка була заручена зі співаком Баррі Джеймсом О’Нілл.
Фото: Getty Images
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