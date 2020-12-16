MONATIK, DOROFEEVA, NK и другие объединились ради бездомных животных

Украинские артисты присоединились к проекту в поддержку бездомных животных по инициативе музыкального телеканала Music Box.

Известные украинские артисты приняли участие в съемках социального фотопроекта в поддержку бездомных животных #takeapetua. Проект реализуется с 2015 года. С момента старта кампании удалось найти новые семьи нескольким десяткам бездомных животных по всей Украине. #takeapetua – это календарь, все средства от продажи которого будут направлены на поддержку бездомных животных.

В этом году #takeapetua реализуется в коллаборации с музыкальным телеканалом Music Box, благодаря которому проект поддержали: MONATIK, DOROFEEVA, NK, Alekseev, KAZKA, Ирина Билык и многие другие.

«Самые яркие топовые украинские артисты поддержали проект и своим примером показали, что за призмой яркой личности, яркого сценического образа стоит, прежде всего, человек, который умеет сопереживать и помогать тем, кто в этом нуждается. Проект призван напомнить каждому о статусе человека внутри нас», – рассказывает креативный продюсер Music Box Денис Коновалов.

В этом году съемки социального календаря прошли в Киеве, совместно с питомцами Гостомельского приюта для животных.

«Проекту пять лет. Мы понимаем, какое сейчас сложное время для каждого, и как тяжело сегодня в связи с пандемией думать не только про свое здоровье и сохранение бизнеса, но и помогать тем, кто без нас не может. Наша задача – привлечь внимание к проблеме бездомных животных и донести месседж необходимости помощи приютам, которые не финансируются ни бюджетными, ни грантовыми организациями», – отмечает организатор и основатель проекта Александра Малиновская.

Календарь увидит свет в декабре при поддержке издательства Самит-Книга. Все вырученные от продажи средства пойдут на развитие и помощь Гостомельскому приюту для животных, который расположен под Киевом.

Приобрести календари можно будет в Киеве с 25 декабря в книжном магазине СЯЙВО (ул. Большая Васильковская, 6) и БУКВА (ул. Богдана Хмельницкого, 3-Б), а также интернет-магазине https://sbook.com.ua.

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