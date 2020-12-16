Королева Елизавета II и принц Филипп праздновать Рождество отдельно

Королевская чета проведет праздник без своей семьи

В этом году представители британской королевской семьи не соберутся вместе на Рождество. А все из-за пандемии коронавируса и карантина.

Правительство Великобритании объявило запрет на собрания более трех семейств в эти дни. А потому, что в монаршей семье четверо детей и восемь внуков, в шести из которых уже тоже есть семьи, такой формат празднования может быть опасным.

По традиции, обычно рождественские праздники королевская семья Великобритании проводила вместе в Сандрингеме, в королевском поместье в Норфолке, за большим столом. В этом году Елизавета II и принц Филипп праздновать Рождество в Виндзоре. Принц Чарльз с герцогиней Корнуолльской праздновать в своем имении в Глостере, а Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми – с семьей герцогини. Принца Гарри и Меган Маркл впервые проведут Рождество в США.

Фото: Getty Images

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