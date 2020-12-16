Бен Аффлек сыграет в фильме об иллюзионисте Гудини
Селебрити превратится в секретного агента
Американский актер Бен Аффлек присоединится к касту фильма о иллюзиониста Гарри Гудини. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter. Бен Аффлек Аффлек исполнит роль секретного агента, который будет работать с Гудини.
По сюжету ленты, легендарный иллюзионист связан со спецслужбами. Он станет «частично Индианой Джонсом, отчасти Шерлоком Холмс».
Фильм будет основан на книге Уильяма Калуша и Ларри Сломена «Тайная жизнь Гудини: Создание первого супергероя Америки». Автор рассказывает необычную версию биографии фокусника, где Гудини расследовал преступления, связанные с оккультизмом.
Режиссером фильма станет Дэн Трахтенберг, а сценаристом выступил Ной Оппенхайм. Дата премьеры и название фильма не сообщается.
Фото: Getty Images
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