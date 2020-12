Документальный фильм о Билли Айлиш: смотреть официальный трейлер

Стриминговий сервис Apple TV + представил трейлер документального фильма «Billie Eilish: The World’s a Little Blurry».

Документальный фильм о Билли Айлиш – смотреть трейлер онлайн:

Документалка будет целиком посвящена американской певице Билли Айлиш. Она розкажешлях звезды к успеху и процесс записи дебютного альбома «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», А также покажет, как менялась жизнь Билли Айлиш за этот период.

Режиссером фильма стал Ар Джей Катлер. Именно он снял документальные ленты об актерах Марлона Брандо и Джона Белуши и фильм «Сентябрьский номер» о самом номер журнала Vogue, выпущенный в сентябре 2007 года. Премьера документального фильма о Билли Айлиш состоится 26 февраля 2021 на стриминговому сервисе Apple TV +.

