Шрека признали национальным достоянием США

Также в список вошли фильмы «Темный рыцарь», «Заводной апельсин», «Бриолин» и «Дьявол никогда не спит»

Анимационный фильмы «Шрек» внесли в Национальный реестр американских фильмов в Библиотеке конгресса. Кроме этого, в реестр вошли 25 фильмов. Всего в коллекции входит более 800 лент.

Внесение «Шрек» в Национальный реестр американских фильмов означает, что кинопроект будет сохранен в соответствии с положениями Закона о национальной безопасности фильмов. Критерием для отбора картин является их культурное, историческое и эстетическое значение.

Национальный реестр американских фильмов основали в 1989 году. Целью было сохранение кинонаследия. Чтобы фильм попал в реестр, с момента его выхода должно пройти не менее десяти лет.

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