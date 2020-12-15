Новий каналG.spaceШОУМАНІЯЗ обручкою: Дакота Джонсон вийшла заміж?

З обручкою: Дакота Джонсон вийшла заміж?

Дакота Джонсон вийшла заміж?

Зірку «П’ятдесят відтінків сірого» підозрюють у таємному весіллі

Американська акторка Дакота Джонсон нещодавно була помічена з обручкою на пальці. Тепер західні медіа поговорюють, що селебріті вийшла заміж за фронтмена Coldplay Кріса Мартіна.

Обручку акторки вдалося роздивитися фотографам під час прогулянки Дакоти Джонсон  на одній з вулиць Західного Голлівуду. Знаменитість була одягнена в довгу шубу, світлі штани і теплу кофтинку в клітинку. Особливу увагу привернуло та сама каблучка на безіменному пальці.

На фото видно, що палець Дакоти Джонсон прикрашає кільце з величезним смарагдом. Тепер фанати підозрюють пару або в заручинах або в таємному весіллі. Сама Дакота Джонсон та Кріс Мартін коментарів не дають.

Фото: Getty Images

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