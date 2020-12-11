ТНМК – Хороший год/ Плохой год: премьера песни!

Легендарная украинская группа спела о личных победах и ожиданиях в 2020

ТНМК в конце года побаловала фанатов свежим треком. Артисты поделились в тексте своими переживаниями и событиями, которые произошли за год. Фоззи уделил несколько строк своим близняшкам, которые родились в апреле, а Фагот спел о планах, которым не суждено было воплотиться. В песня «Хороший рік / Поганий рік» используется много семплов из кино, сериалов и мультфильмов. Какие пасхалки спрятаны в сингле станет известно после конкурса, который группа проведет в соцсетях. Финальная версия трека – это результат длительных поисков, более 50-ти вариантов и коллаборация с известным киевским Big Band Дэнниса Аду.



Изначально, презентация песни должна была состояться во время концерта 6 декабря. Но COVID-19 подкосил ТНМК, выступление перенесли на 20 февраля, а релиз трека состоялся онлайн. Эксклюзивно для Нового канала музыканты рассказали, какой месседж вкладывали в песню… и как перенесли болезнь.

– Даже в таком году можно найти позитив. Даже так – надо его найти обязательно, потому что минусы в 2020 зашкаливают, так можно и упасть). Понятно, что плюсов меньше, но они точно есть.

– ТНМК продолжает радовать интересными коллаборациями. На этот раз с джаз-бэндом. На какие музыкальные эксперименты вдохновило вас это сотрудничество?

– У нас давно существовала специальная программа Jazzy, мы ее играли вместе со Схід Side. В прошлом году для leopolis Jazz Fest мы ее полностью переделали с Big Band Дэнниса Аду, в этом году хотели показать это шоу и в Киеве. Теперь вот перенесли на 20 февраля – сплошные запреты вокруг.

– Ждать на клип к этому трека? Возможно, можете рассказать об идее видео?

– Мы пока решили сделать лирик-видео, оно готовится к релизу. Клип – это долго, именно эта песня привязана к встрече 2021-го года и подведения итогов 2020-го.

– Как группа перенес COVID?

– Без тяжелых форм, слава здоровью, тонусу и генетике. Наш чат превратился в какой-то аптечный тред – лекарства, советы, диагнозы, результаты тестов. Но главное – преодолели.

– Каким бы мемом вы описали 2020?

Давайте дождемся уже 2021-го, тогда выдохнем и выберите лучший мэм. Что-то с маской, наверное.

– В соцсетях вы анонсировали выход песен, которые были написаны давно. Мы услышим их в новом альбоме? Изменилось ли их звучание?

– Работа еще продолжается, но уже можно признаться, что мы сделали несколько коллабораций с молодыми битмейкерами. Мы пытались изобрести баланс между старой и новой школой.

Что ж, ждем новый альбом от ТНМК. Музыканты анонсировали его выход в следующем году.

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