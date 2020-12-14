DJ Nastia сыграет сет на сортировочной станции

Команда социального проекта «України Без Сміття» и известная украинская диджей организуют вечеринку на сортировочной станции NoWaste Recycling Station. Cостоится ли беспрецедентный сет будет зависеть от каждого из нас.

«України Без Сміття» открывает дизайнерские и инновационные общественные пространства для сортировки мусора, чтобы культура раздельного сбора вдохновляла каждого менять свои потребительские привычки. Команда проекта поставила себе цель собрать средства на сортировочную линию для NoWaste Recycling Station. DJ Nastia (Анастасия Топольская) поддержала инициативу и пообещала провести сет прямо на станции, если линия будет открыта.

Команда проекта объявила беговой фандрейзинг на платформе Kind Challenge, их цель – собрать 100 000 грн. Десять доноров, которые пожертвуют в поддержку забега самую большую сумму, станут ТОП-гостями и ключевыми фигурами весеннего перформанса на сортировочной линии под сет от DJ Nastia.

Благотворительный забег состоится 19 декабря. Поддержать проект и стать соорганизатором концерта можно по этой ссылке.

«України Без Сміття» – общественный проект, который избрал своей целью принцип – «Ноль отходов» на свалках. Мусор не должен оказываться в окружающей среде, поэтому УБС создает все возможности для минимизации образования отходов, переработки, утилизации, компостирования и апсайклинга. Они первыми в Украине открыли общественное пространство для сортировки – станцию ​​NoWaste Recycling Station.

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