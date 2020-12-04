Макс Барских – Имена: премьера песни!

Песня «Имена» посвящена эзотерическому путешествию двух родственных душ из прошлой жизни в нынешнюю, и их столкновению в новой реальности

Лейтмотив трека совпал с настроением кинокартины Сергея Ткаченко La Plage, и «Имена» стал официальным саундтреком к нему. По словам музыканта, трек был записан в номере амстердамского отеля под впечатлением от спонтанной встречи и поэтому до релиза дошел практически в первоначальном виде.

– Мне казалось, я встретил в этом городе родную душу из прошлой жизни: мы столкнулись на время и прошли мимо друг друга, – говорит музыкант.

Фильм La Plage – это независимый украинский арт-хаус в жанре эротической драмы. История о двух молодых парах, чья случайная встреча в поезде, следующем на север Франции, кардинально меняет жизни и сознание героев. La Plage фиксирует и показывает первые эмоциональные отпечатки нашего времени и поколения, которое учится любить «по-новому».

Свою жизнь на кинофестивалях и кинорынке фильм начнет в 2021 году. Премьера в Украине запланирована на конец того же года.

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