TVORCHI устроили камерную презентацию нового альбома 13 waves (ВИДЕО)

Украинская группа впервые представила свой альбом 13 waves в live-формате! Выступление состоялось в рамках нынешних активностей премии Aprize Music Award. А главным сюрпризом выступления стал дуэт с Alina Pash, который состоялся на расстоянии нескольких километров между артистами.

Этой осенью группа TVORCHI выпустил свой новый альбом 13 waves. Поскольку участники группы чувствовали социальную ответственность перед своей аудиторией, парни не проводили презентацию альбома в классическом формате.

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Однако об альбоме группы говорили далеко за пределами профессиональной музыкальной индустрии. Количество стримингов 13 waves за первый месяц с даты релиза превысило 2 миллиона! Именно поэтому редакция Радио Аристократы не оставила артистов без внимания и пригласила TVORCHI представить 13 waves в рамках Aprize Music Award.

– Онлайн-презентация альбома – это интересный формат, который стал спасением для музыкантов в 2020 году, отметил Андрей. – И на самом деле мне кажется, что все, и мы в том числе, уже немного устали от существования исключительно в онлайн. Нам очень хотелось бы презентовать 13 waves вживую, увидеть сияющие глаза аудитории, их неподдельные настоящие эмоции и пережить кайф от живого перфоманса вместе.

– Выступать в Zoom было очень весело и необычно, – признался Джеффри. – Я даже скажу, что волновались больше, чем обычно. Безусловно, у нас это был первый опыт выступления в таком формате. Но мы очень рады, что Алина нашла время, присоединилась и стала частью этого перфоманса. Мне понравилась каждая его секунда!

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Этот год для премии особый, поскольку уже пять лет подряд Aprize не только выбирает лучший релиз года, но и открывает новые имена широкой публике. Поэтому к торжественному объявления лучшего релиза года Радио Аристократы вместе с Tic Tac выберет пять номинантов, которые, по версии редакции, достойны внимания слушателей и проведут пять важных перфомансов, чтобы почувствовать, каким был музыкальный 2020-й. Главная цель команды организаторов – раскрыть уже известных артистов с новой стороны или предоставить возможность начинающим показать себя широкой аудитории.

Именно TVORCHI начали серию концертов от Радио Аристократы и Tic Tac в рамках премии Aprize Music Award. Они впервые привлекли к своему выступлению Alina Pash, которая присоединилась к артистам онлайн, что стало первым кейсом такого дистанционного выступления двух артистов.

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