Настя Каменских очаровала фигурой в белом бикини (ФОТО)

Артистка поделилась снимком из личного архива

Украинская певица Настя Каменских опубликовала новое обольстительное фото, на котором позирует в белом бикини. Фотография появилась в Instagram жены Потапа. Селебрити вспомнила, как проводила время на отдыхе.

На летней фото Настя Каменских сексуально позирует в ванной комнате в белом купальнике, который подчеркивает ее подтянутое тело.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Нашла в телефоне еще одно фото с лета. Сколько же воспоминаний осталось до сих пор! Я уже рассказывала, что веду электронный дневник, где возле моих фото написано воспоминание о том дне, когда оно было сделано? Люблю иногда его пересматривать и вспоминать радостные моменты ???? А еще, скоро мы все будем подводить итоги года и можно будет пересмотреть свои записи и понять, насколько интересным и продуктивным был этот год для меня. Берите на заметку ????✔️ »- написала Настя Каменских под фото.

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