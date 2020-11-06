Уже 12 ноября в украинский прокат выходит новый сплэшер «Химеры» от Blumhouse. Фильм расскажет о 17-летней девочке-школьнице по имени Милли, которая чуть не становится жертвой серийного маньяка Мясника. Но тинейджерке удается спастись, ведь каким-то магическим образом она меняется с маньяком телами. У Мили есть всего 24 часа, чтобы вернуть себе свое тело, но сделать это не так просто … Серийный маньяк продолжает убивать жителей города, используя ее тело.

Главные роли в фильме сыграли Винс Вон и Кэтрин Ньютон. А режиссером выступил Кристофер Лэндон, ранее снявший две части «Счастливый день смерти».

Фильм «Химеры» снят в жанре комедийный сплэшер. Давай разберемся, что это такое и почему стоит смотреть «Химеры» в кино.

Фактически, сплэшер – это поджанр фильмов ужаса, акцентированный на картинке серийных или массовых убийств, обычно подростков, с помощью холодного оружия. Как правило, убийцей выступает реальный человек, а не мифическое существо. А комедийный сплешер создают с добавлением юмора, поэтому фильм получается не таким страшным, как комичным. Фактически, этот жанр можно описать так: и смешно, и страшно.

– Думаю, что зарубежная аудитория только недавно начала привыкать к сочетанию ужасов и комедии. Такие фильмы, как «Гремлины», «Дрожь земли» и «Зловещие мертвецы 2», действительно проложили путь для этого жанра. Вам может бытьстрашно, но вы также можете посмеяться, и это две мои любимые вещи, – рассказывает режиссер Кристофер Лэндон.

Актерам Винсу Вону и Кэтрин Ньютон пришлось постоянно превращать в сценах из-за идеи с обменом телами. В этом и была та самая комедия.

– Я была рада бросить себе вызов не только сыграв две отдельные роли, но и две роли в один и тот же день. В одной сцене я была Милли, а уже а уже в следующей – Мясник. Люди постоянно спрашивали меня, кого сложнее сыграть – Милли или Мясника. Но каждый раз, когда я играла Милли, я думала, что она сложнее, а потом я играла Мясника и думала: «Ну, это тоже трудно». Самая большая разница между этими двумя персонажами – это их физические особенности, поэтому мне нужно было оставаться по-настоящему сосредоточенной на своей осанке и тому, как я подавала себя в сценах. У меня всегда болели ноги после отыгрывания в Мясника.

А Винс Вон был рад добавить новый тип роли к своему резюме:

– Мне понравилось, что эта роль отличается от всего, что я делал раньше. Мне также понравилось смешение элементов комедии и ужасов. Я чувствовал, что смех сделал ужас лучше. Я пытался выложиться на все сто, постоянно представлял, что бы почувствовала 17-летняя девушка, если бы оказалась в моем теле.

Премьера слэшер «Химеры» состоится уже 12 ноября. Участвуй в розыгрыше билетов в Instagram Нового канала и смотри в кино!

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