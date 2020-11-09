Артистка устроила эротическую фотосессию для мужского глянца

Украино-боливийская певица Michelle Andrade стала лицом digital-обложки выпуска журнала XXL за ноябрь. Сексуальными снимками с фотосессии звезда поделилась снимками в своем Instagram.

Во время съемки для XXL Michelle Andrade позировала в черном обольстительном комплекте белья и топе, демонстрируя привлекательную фигуру. Как с напряженным графиком, селебрити удается держать форму, она поделилась в интервью для журнала.

– Спорт, режим и релакс взаимодополняют друг друга. Год назад я перешла на здоровую пищу, и вижу, как мое тело и моя кожа благодарны за это. Еще один секрет – режим сна, который я стараюсь контролировать. Хороший сон – это моя производительность и состояние на весь день. Во время карантина я начала заниматься йогой, и я в восторге от того, как она приводит в чувство – мой ментальный и физический состояние отличное! И я научилась отдыхать – позволять себе отключиться, давать время на восстановление, – поделилась Michelle Andrade.

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