Сплетни Белого дома: Мелания Трамп разводится с Дональдом Трампом
После выборов в США первая леди хочет развода
Жена Дональда Трампа Мелания собирается расстаться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает инсайдер из Белого дома.
– Мелания считает каждую минуту, когда он покинет свой пост и она сможет расстаться. Если Мелания попытается унизить его и уйдет, пока он на своем президентском посту, он найдет способ наказать ее, – заявила бывшая сотрудница Белого дома Омароса Маниголт-Ньюман.
Оказывается, что у президента США и его жены был исключительно «деловой брак». Об этом сообщает експомичниця 50-летней Мелании Трамп Стефани Волкофф. Издание The Daily Mail пишет, что супруги Трампов даже жили в разных комнатах в Белом доме.
Мелания и Дональд Трамп вместе уже 15 лет. Вместе они воспитывают общего сына 14-летнего Бэррона.
Фото: Getty Images
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