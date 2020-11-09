После выборов в США первая леди хочет развода

Жена Дональда Трампа Мелания собирается расстаться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает инсайдер из Белого дома.

– Мелания считает каждую минуту, когда он покинет свой пост и она сможет расстаться. Если Мелания попытается унизить его и уйдет, пока он на своем президентском посту, он найдет способ наказать ее, – заявила бывшая сотрудница Белого дома Омароса Маниголт-Ньюман.

Оказывается, что у президента США и его жены был исключительно «деловой брак». Об этом сообщает експомичниця 50-летней Мелании Трамп Стефани Волкофф. Издание The Daily Mail пишет, что супруги Трампов даже жили в разных комнатах в Белом доме.

Мелания и Дональд Трамп вместе уже 15 лет. Вместе они воспитывают общего сына 14-летнего Бэррона.

Фото: Getty Images

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