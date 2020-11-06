Телеканал CW представил трейлер финальных серий последнего сезона сериала «Сверхъестественное». 19 ноября 2020 актеры Джаред Падалеки и Дженсен Эклз последний раз появятся на экранах в ролях Сэма и Дина Винчестеров.

Смотреть трейлер сериала «Сверхъестественное» 15 сезон:

Последний эпизод сериала «Сверхъестественное» будет продолжаться два часа. Он начнется несколькими важными моментами из предыдущих сезонов. Создатели обещают, что финальная серия не разочарует фанатов и оставит всех в восторге.

Напомним, что сериал «Сверхъестественное» рассказывает о приключениях братьев Сэма и Дина Винчестеров, которые путешествуют США на черном Chevrolet Impala 1967 и расследуют паранормальные явления. Впервые сериал вышел в 2005 году и насчитывает 15 сезонов.

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