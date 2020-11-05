Всему виной длинный язык селебрити

Недавно в американские медиа просочился черный список звезд, которые попали в бан на период выборов нового президента США. Некоторым артистам запретили участвовать в кампании в поддержку Дональда Трампа. Как сообщает издание The Washington Post, причинами стали, в частности, публичная поддержка Барака Обамы или ЛГБТ-сообщества.

В черный список попали Дженнифер Лопес, Кристина Алигер, Джастин Тимберлейк, Джонни Депп и даже Билли Айлиш.

Известно, что информация приобрела разглашение за несколько дней до выборов, которые прошли 3 ноября 2020.

Фото: Getty Images

Читай также:

Снова отличилась: Меган Маркл возбудила еще одно королевское правило

Такой же секси: Джаред Лето украсил обложку L’OFFICIEL HOMMES